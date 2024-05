Botola : un derby crucial pour le Raja, l’AS FAR pour s’approcher du titre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Raja de Casablanca disputera un derby crucial face au Wydad pour le compte de la 29e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, avec comme enjeu de s’accrocher dans la course au titre, tandis que le leader, l’AS FAR cherchera à profiter de ce duel casablancais relevé et indécis pour s’approcher plus du sacre, voire sceller le sort du championnat avant la dernière journée.

Le Raja, dauphin (67 pts) à un point du leader, est condamné à signer le meilleur résultat possible lors du derby face au Wydad pour, au moins, garder un écart abordable, sinon profiter d’un faux pas des Militaires pour s’emparer de la tête du classement et maintenir vif l’espoir de remporter le titre au finish.

Devant un Wydad touché dans son orgueil, après sa défaite lors de la précédente journée devant l’Olympic de Safi (0-1), les Verts ne doivent pas se fier à l’écart de niveau actuel entre eux et leur éternel rival, qui jouera toutes ses cartes pour sortir indemne de ce duel et faire oublier une saison décevante à tous les niveaux.

De son côté, l’AS FAR, qui a le vent en poupe après une victoire face à la JS Soualem (3-1), sera en déplacement chez le Moghreb Tétouan, qui occupe une confortable 9e place (34 pts). Les Militaires nourrissent l’ambition de confirmer leur parcours presque parfait et de se rapprocher encore plus du 2e sacre consécutif, sinon le célébrer au stade Saniet R’mel, en cas de défaite du Raja et de victoire des coéquipiers de Hrimat.

Au bas du tableau, cinq équipes jouent, à différents degrés, leur maintien à deux journées de la fin du championnat, à savoir l’Ittihad de Tanger (12e/29 pts), la Jeunesse Soualem (13e/27 pts), le Chabab de Mohammedia et le Mouloudia d’Oujda (14e/24 pts) et le Youssoufia de Berrchid (16e/20 pts).

Le club du Détroit aura à sortir le grand jeu sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra, pour pouvoir terminer la saison tranquillement: Une victoire le sortirait complètement de la zone de danger avant la 30e journée.

De son côté, la JSS aura la lourde tâche de défier un client sérieux, la Renaissance de Berkane, avec l’espoir de faire le plein de points et aborder les calculs de la dernière journée sous de meilleurs auspices.

Le Chabab de Mohammedia, lui, aura la tâche plus abordable -théoriquement- en accueillant le Maghreb Fès, un adversaire au niveau instable, contrairement à son compagnon d’infortune, le Mouloudia d’Oujda, qui aura un déplacement périlleux chez le FUS de Rabat.

La lanterne rouge, le Youssoufia Berrechid (20 pts), en déplacement chez le Hassania Agadir et lourdement battu par le FUS Rabat lors de la précédente journée (5-0), garde d’infimes chances mathématiquement, mais sur le terrain il semble condamné à la relégation.

Voici, par ailleurs, le programme de cette journée:

Samedi 01 juin:

19h00: FUS Rabat – Mouloudia Oujda

Jeunesse Soualem – Renaissance Berkane

Renaissance Zemamra – Ittihad Tanger

Olympic Safi – Union Touarga

Hassania Agadir – Youssoufia Berrchid

Chabab Mohammedia – Maghreb Fès

Dimanche 02 juin

18h00: Moghreb Tétouan – AS FAR

Raja Casablanca – Wydad Casablanca