Un cadre du WAC approché par le Zamalek

Ayoub El Amloud a suspendu les négociations avec le Wydad de Casablanca pour un éventuel prolongement après avoir été approché par le Zamalek qui souhaite renforcer son effectif lors du prochain mercato.

Contacté par Le Site info, un membre du conseil administratif du club égyptien a confirmé qu’El Amloud intéresse le club, d’autant plus que son contrat prend fin en juin prochain. Il a toutefois indiqué qu’aucun accord n’a encore été scellé entre les deux parties.

«Pour le poste de latéral droit, nous avons plusieurs options et nous essaierons de faire le bon choix. Le club dispose de Omar Jaber et tentera de récupérer Ahmed Mahmoud, prêté à El Gouna FC et auteur de prestations exceptionnelles», souligne notre source.

Rappelons que les dirigeants du WAC refusent de lâcher le joueur, surtout qu’il est dans le viseur de plusieurs clubs de la Botola dont le Raja et l’AS FAR. El Amloud, de son côté, avait confié qu’il renouvèlera son contrat avec le Wydad au cas où aucune offre intéressante ne lui est formulée. Le joueur a également promis qu’il ne jouera pour aucun autre club marocain que le WAC.

En cas de prolongement, El Amloud signera pour deux saisons, apprend-t-on, avec la possibilité de quitter en 2025 si une formation du Golfe souhaite s’attacher ses services. Les supporters, de leur côté, appellent le bureau dirigeant à garder le joueur, considéré comme l’un des cadres de l’équipe.

H.M.