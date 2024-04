Adil Ramzi nommé sélectionneur des U-18 aux Pays-Bas

Adil Ramzi a été désigné sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 18 ans aux Pays-Bas. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet prochain.

Ramzi a exprimé sa fierté et sa joie de l’opportunité qui lui a été donnée de travailler avec les meilleurs talents aux Pays-Bas. Il a exprimé également son désir de fournir des résultats remarquables avec ces jeunes.

De son côté, le directeur sportif de la Fédération néerlandaise de football, Nigel de Jong, a exprimé sa grande confiance dans les capacités de Ramzi en tant qu’entraîneur, soulignant que sa personnalité et son expérience contribueront à élever le niveau des équipes nationales et à remporter de grands succès à l’avenir.

Il convient de noter qu’Adil Ramzi possède une vaste expérience en tant que joueur et entraîneur. Il a joué pour plusieurs clubs entre les années 1997 et 2013. Il a également évolué en équipe nationale du Maroc durant la période entre 1998 et 2007.