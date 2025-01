Le Wydad Athletic Club (WAC) a présenté ses condoléances, ce mardi, suite au décès du père de son ancien entraîneur, Adil Ramzi.

Le club a exprimé ses condoléances à Adil Ramzi via un message publié sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, en offrant ses prières pour le repos de l’âme du défunt et en souhaitant force et courage à sa famille et ses proches.