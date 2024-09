New York: Akhannouch s’entretient avec le Premier ministre des Pays-Bas

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu des entretiens, mercredi à New York, avec le Premier ministre des Pays-Bas, Dick Schoof.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux chefs de gouvernement depuis la nomination de Schoof en juillet dernier. Elle a été l’occasion de souligner la dynamique positive que connaissent les relations maroco-néerlandaises.

Akhannouch et Schoof ont, dans ce sens, convenu de capitaliser sur la même dynamique du dialogue et de l’échange positif entre les deux pays et d’explorer les moyens de raffermir davantage leurs relations de partenariat dans les différents domaines.

Tenue en marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, cette entrevue s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale.

S.L