Le Maroc séduit les investisseurs néerlandais et belges

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de promotion de l’investissement privé et l’offre économique du Royaume à l’international, le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP) en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), organise un roadshow économique aux Pays-Bas et en Belgique, du 22 au 27 mai 2025.

Cette mission présidée par M. Karim Zidane, Ministre délégué auprès du chef de gouvernement en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques, s’inscrit dans une dynamique de consolidation des liens économiques entre le Maroc et deux partenaires européens de premier plan. Elle vise à positionner le Royaume comme une destination d’investissement stratégique, à mettre en valeur son offre sectorielle et territoriale, et à favoriser l’émergence de partenariats innovants dans des secteurs à fort potentiel.

Une première étape marquante à Amsterdam

La première étape du roadshow s’est tenue à Amsterdam, à l’occasion de la conférence économique Morocco Now, organisée sous le thème : « Morocco – The Netherlands: Forging Stronger Business Ties for a Sustainable Future ».

Cet événement s’est tenu dans un contexte hautement symbolique, alors que le Maroc et les Pays-Bas célèbrent cette année 415 ans de relations diplomatiques. Une relation marquée par un dialogue constant, une coopération pragmatique et un renforcement continu des liens économiques. Cette longévité reflète un socle de confiance mutuelle, favorable à l’intensification des échanges et à l’émergence de nouveaux projets d’investissement.

La conférence a mis en lumière le positionnement stratégique du Royaume en tant que hub régional, compétitif et durable, au cœur des échanges entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, en faveur d’une intégration économique renforcée à l’échelle internationale.

L’événement a rassemblé des personnalités de premier plan, notamment Son Excellence l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume des Pays-Bas, le Directeur général de l’AMDIE, ainsi que des représentants d’institutions publiques et d’entreprises néerlandaises de renom telles que PAVECO, Klaas Puul, Proton Ventures, Meys, MESSEM, GSNA Solutions et Eco-Stream. En marge de la conférence, des rencontres B2B ciblées ont été organisées avec des entreprises néerlandaises actives dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie, les infrastructures, l’énergie et le développement durable. Ces échanges ont permis d’identifier des opportunités concrètes d’investissement et d’esquisser les contours de futurs partenariats gagnant-gagnant.

À propos de l’AMDIE : L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) soutient le développement économique et social du Royaume du Maroc à travers ses actions de promotion, de démarchage et d’accompagnement de l’investissement et de l’exportation. La promotion du Maroc économique à l’international est réalisée à travers la marque Morocco Now.