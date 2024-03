Lions de l’Atlas : la FRMF prépare une grande fête pour Brahim Diaz

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano est revenu sur le choix de Brahim Diaz de jouer pour l’équipe nationale du Maroc. Après avoir confirmé l’information dimanche soir sur son compte qui dispose de plus 20 millions d’abonnés, le journaliste a souligné que la Fédération compte « célébrer » le choix de Diaz dans les prochains jours.

« La Fédération marocaine prépare une grande fête pour Brahim Diaz qui a décidé de rejoindre l’équipe nationale. La décision formelle a été prise hier et la Fédération prépare les prochaines étapes pour les deux prochaines semaines », a écrit Fabrizio Romano.

Sauf énorme surprise, le nom de Brahim Diaz devrait figurer dans la prochaine liste de Walid Regragui pour les deux prochains matchs amicaux face à l’Angola (22 mars) et la Mauritanie (26 mars).

🇲🇦 Moroccan Federation, preparing big celebration for Brahim Diaz who has decided to join the national team.

The formal decision has been made yesterday and the Federation is preparing the following steps for the next two weeks. pic.twitter.com/1Od9OwpZzY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024