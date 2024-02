Plusieurs sélections souhaitent affronter les Lions de l’Atlas

La FRMF a reçu plusieurs invitations de sélections souhaitant disputer des matchs amicaux avec les Lions de l’Atlas.

Il s’agit de sélections d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud : le Mali, le Sénégal, l’Uruguay, la Turquie et le Canada. A noter que les prochains amicaux des Lions de l’Atlas serviront de préparatifs pour les éliminatoires du Mondial 2026 et pour la CAN 2025.

Rappelons que la FRMF a annoncé avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui en tant que sélectionneur de l’équipe nationale.

Dans un communiqué, la FRMF indique qu’ »elle renouvelle sa confiance au sélectionneur national, Walid Regragui, tout en assurant qu’elle continuera à mobiliser tous les moyens à même d’assurer à l’équipe nationale le plein succès ».

Selon la même source, le président de la FRMF et président de la Commission des équipes nationales, Fouzi Lejkaa, a tenu une série de réunions d’évaluation avec Walid Regragui, consacrées à la participation de l’équipe nationale à la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire-2023.

Ces réunions, ajoute-t-on, ont été également l’occasion de dresser le bilan et tirer les leçons de la participation des Lions de l’Atlas, surtout la dernière prestation face à la sélection sud-africaine.

