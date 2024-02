Futsal: le Maroc et la Serbie ne se départagent pas

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale de futsal et son homologue serbe se sont quittées sur un nul blanc (0-0), mardi en match amical disputé à la salle couverte du Complexe Mohammed VI de Football.

Cette confrontation amicale s’ajoute aux deux autres disputées face à l’Italie, jeudi et samedi derniers, et remportées par les hommes de Hicham Dguig sur les scores de (4-0) et (3-2).

Ces matchs servent de répétition générale avant la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal (Maroc-2024) programmée au mois d’avril.

La sélection nationale avait remporté les deux dernières éditions de ce trophée continental.

S.L.