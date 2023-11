WAC: l’Afrique du Sud refuse de délivrer l’autorisation d’atterrissage, la CAF et la FIFA interviennent

Le Wydad de Casablanca s’envole mercredi vers Pretoria, en Afrique du Sud, où il croisera le fer, dimanche prochain, avec Mamelodi Sundowns en marge de la finale retour de l’African Football League.

Les Rouge et Blanc se déplaceront à bord d’un vol privé direct qui durera neuf heures. L’avion effectuera une petite escale à Libreville, au Gabon, pour un ravitaillement en kérosène avant de poursuivre sa route vers Pretoria.

Alors que les autorités sud-africaines ont refusé de délivrer une autorisation d’atterrissage à l’avion du WAC, la CAF et la FIFA, en tant qu’organisateurs du tournoi, sont intervenus et ont réglé ce problème. L’autorisation a ainsi été accordée et l’avion du Wydad pourra accéder au territoire sud-africain.

A leur arrivée à Pretoria, les joueurs du WAC effectueront une séance de décrassage. Trois séances d’entraînements sont également prévues entre jeudi et samedi, apprend-t-on.

Rappelons que le Wydad s’est rapproché du titre de l’African Football League après sa victoire à domicile face à l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns par 2 buts à 1, en finale aller de cette compétition continentale, disputée dimanche au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le Wydad Casablanca a ouvert le score grâce à un but contre son camp de Rivaldo Coetzee à la 41e minute. Abdelmounaim Boutouil a égalisé pour le Mamelodi Sundowns en transformant un penalty (74e), avant que Anas Serrhat ne scelle le sort du match à la 78e.

H.M.