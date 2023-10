Une supportrice empêchée d’accéder au stade Mohammed V ? La police fait le point

La préfecture de la Sûreté nationale de Casablanca a démenti, et de façon catégorique, les rumeurs fallacieuses colportées sur la prétendue interdiction d’accès au Complexe Mohammed V à une dame « dont l’écharpe porte le drapeau de la Palestine ».

Un communiqué de la préfecture, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, a souligné: « Dans le souci d’éclairer l’opinion publique, la préfecture de la Sûreté nationale de Casablanca affirme que la dame précitée s’est présentée à la porte 4 de la zone 2, réservée à l’accès des journalistes au stade. N’ayant présenté ni carte professionnelle, ni accréditation, ni billet lui permettant d’entrer, la dame a été interdite d’accès au stade par l’équipe de sécurité accréditée par l’instance continentale de football ».

Et de préciser: « Conformément à leurs prérogatives juridiques et organisationnelles, les éléments de la police judiciaire sont intervenus pour faire respecter les règles générales et appliquer la loi, Ceci, sans que la liberté individuelle de la dame en question ne soit soumise au port d’une écharpe ou d’un symbole propre à un pays arabe ».

De même que le communiqué a poursuivi que la préfecture de la Sûreté nationale de Casablanca, tout en dénonçant les rumeurs mensongères colportées sur cette affaire, a tenu à assurer, en revanche, que la décision d’interdiction d’accès au stade de cette dame n’a aucun rapport avec sa tenue vestimentaire ou un accessoire qu’elle portait.

L.A.