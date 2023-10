Botola: le programme de la 6ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance de Berkane et le Youssoufia de Berrechid s’affrontent, dimanche, pour le compte de la 6e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, avec des ambitions tout à fait opposées: Les Berkanis cherchent à se maintenir en tête du classement, alors que leur adversaire du jour aura à coeur de sortir de sa mauvaise passe.

En effet, les Oranges, co-leaders avec l’AS FAR (11 pts), ne semblent pas prêts à lâcher le fauteuil de leader, avec comme ambition de se trouver en bonne posture aux derniers mètres de la course au titre. En revanche, le Youssoufia, lanterne rouge (1 pt), est toujours à la recherche de la bonne formule pour engranger des points et sauver son début de saison, avant qu’il ne soit trop tard.

Le club militaire, lui, aura à disputer un derby rebati à haut risque contre l’Union de Touarga (8e/7 pts), pour pouvoir garder son rang et échapper au peloton de poursuite composé, notamment, du Moghreb de Tétouan et du Wydad de Casablanca, troisièmes à une unité (10 pts), du Maghreb de Fès et du Raja de Casablanca, cinquièmes (9 pts) et le FUS de Rabat, septième (8 pts).

Voici le programme:

Vendredi 06/10:

20h30: Chabab Mohammedia – Hassania Agadir

Samedi 07/10:

16h00: Union Touarga – AS FAR

18h15: Mouloudia Oujda – Maghreb Fès

20h30: Ittihad Tanger – Wydad Casablanca

Dimanche 08/10:

16h00: JS Salmi – FUS Rabat

18h15 : Renaissance Zemamra – Olympic Safi

Renaissance Berkane – Youssoufia Berrechid

20h30: Raja Casablanca – Moghreb Tétouan

S.L.