FIFA: les recettes générées par le Mondial féminin 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe du monde 2023 de football féminin, « la plus grande et la meilleure de tous les temps », a généré plus de 570 millions USD (520 M EUR), s’est félicité, vendredi à Sydney, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

« La compétition coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande a dépassé 570 millions de dollars de chiffre d’affaires, ce qui nous a permis d’atteindre le seuil de rentabilité », a indiqué Infantino depuis Sydney.

« Nous n’avons pas perdu d’argent et il s’agit du deuxième événement sportif sur la scène mondiale qui a généré le plus d’argent, à l’exception bien sûr de la Coupe du monde masculine », a-t-il souligné.

Le président de la FIFA, réélu en mars pour un nouveau mandat courant jusqu’en 2027, a ajouté que “cela montre que notre stratégie n’était pas mauvaise et que nous sommes sur la bonne voie ».

La Fifa a annoncé en février dernier des revenus records pour le cycle 2019-2022, de quelque 7,6 milliards USD, en hausse de 18% par rapport à la période précédente.

Par ailleurs, Infantino a défendu le choix d’élargir à 32 sélections participantes le Mondial féminin, qui jusque-là n’en comptait que 24.

S.L.