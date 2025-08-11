Mondial 2026: les trois pays organisateurs font le point

Par LeSiteinfo avec MAP

Les gouvernements du Mexique, du Canada et des États-Unis d’Amérique ont tenu, récemment à Mexico, la première réunion de coordination trilatérale de haut niveau, consacrée aux préparatifs à la Coupe du Monde 2026 de la FIFA, durant laquelle les trois nations hôtes se sont engagées pour une organisation « sûre et exemplaire ».

Dans une déclaration conjointe, les trois pays ont réaffirmé que « la Coupe du monde 2026 est un évènement historique qui unira nos pays et fera rayonner le meilleur de l’Amérique du Nord aux yeux du monde entier, tout en constituant une occasion de renforcer notre partenariat régional solide et extrêmement dynamique ».

Cet échange de trois jours entre experts a eu pour objectif de favoriser la collaboration entre des responsables gouvernementaux, des chefs de file du secteur et des professionnels de la sécurité, en vue de discuter des mesures conjointes de lutte contre les menaces que représentent les systèmes de lutte contre les aéronefs sans pilote (C-UAS) pour la Coupe du Monde.

Dans le cadre de cet effort trilatéral, les trois pays ont affirmé leur détermination à renforcer la coordination entre les secteurs public et privé et à pallier les lacunes politiques et technologiques susceptibles de nuire à leur capacité à relever efficacement les défis communs.

Par ailleurs, une table ronde de l’industrie a réuni des entreprises de premier plan du Canada, des États-Unis d’Amérique et du Mexique, indique-t-on, ajoutant que cette séance a permis aux trois parties d’explorer des solutions de pointe et d’améliorer l’état de préparation pour faire face à l’évolution des menaces.

La collaboration de ces trois jours donne le coup d’envoi d’une série d’évènements qui reflètent l’engagement commun des trois pays en faveur de la sécurité régionale et de l’élaboration de stratégies visant à exploiter les technologies émergentes et à en atténuer les dangers.

Les initiatives de coordination trilatérale s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large ayant pour objectif de garantir la sécurité et le succès de la Coupe du monde de 2026.

En travaillant main dans la main grâce à une coordination étroite, au partage d’informations et à une planification conjointe, le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique s’engagent à faire en sorte que la Coupe du monde 2026 de la FIFA soit non seulement une célébration du sport, mais aussi « un témoignage de la force de notre partenariat et de nos valeurs communes », précise-t-on.

S.L.