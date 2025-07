Infantino impressionné par le complexe Moulay Abdellah (VIDEO)

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a effectué, samedi, une visite au complexe Moulay Abdellah, qui a été totalement rénové.

Sur son compte Instagram, Infantino s’est fendu d’un long message pour exprimer son admiration face à la qualité des installations et l’engagement du Maroc dans la promotion du football. Il a salué les efforts déployés par le Royaume pour moderniser ses infrastructures sportives, en vue notamment de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

«J’ai eu le bonheur de visiter le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat aux côtés de mon ami le Président de la FRMF Fouzi Lekjaa. Cette enceinte est appelée à devenir l’une des plus innovantes du monde du football. Ce stade est incontestablement l’un des écrins les plus modernes, les plus efficaces et les plus magnifiques sur la planète, propulsant ainsi le Maroc parmi l’élite du football mondial», a écrit le président de la FIFA.

Et d’ajouter : «Aujourd’hui, les stades de football sont bien plus qu’un simple endroit où l’on pratique ce sport. Ce sont des vitrines pour les pays et des lieux de rassemblement et d’unité pour les gens. Ce stade en particulier est un véritable bijou qui véhicule l’image d’un Maroc moderne, d’un pays qui se projette vers l’avenir et qui choisit le football pour unir le monde».

