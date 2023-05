Football : le Kawkab de Marrakech remonte en deuxième division

Par LeSiteinfo avec MAP

Un an après sa relégation en division amateur, le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) a réussi son ascension à la Botola Pro D2 « Inwi » après sa victoire (2-1), mardi au Grand Stade de Marrakech, aux dépens de l’Association Sportive Mansouria (ASM).

Grâce aux buts de Hamza Fonte (24 min) et Omar Labrini (36 min), le « Chevalier de la Palmeraie » (61 points) a retrouvé la Botola Pro D2, trois journées avant la fin du Championnat, profitant de la défaite du CODM (0-1), deuxième avec 54 points, face à Tihad Casablanca, et du match nul d’Amal Tiznit, troisième avec 51 points, face à Fath Nador.

La rencontre entre le KACM et l’ASM a attiré de très nombreux spectateurs parmi les supporters du Kawkab de Marrakech qui, depuis le début de la saison, ont fait preuve d’abnégation et de dévouement dans le soutien et l’appui à leur club jusqu’à la réalisation de ce rêve d’ascension, concrétisé également grâce aux efforts louables des composantes du comité provisoire, qui ont assuré la gestion des affaires du club tout au long de cette saison sportive.

Suivi par plus de 15.000 spectateurs, le match a été marqué par une organisation sans faute qui a assuré la fluidité des flux de supporters, grâce aux dispositions logistiques et aux moyens humains mobilisés, comme à l’accoutumée, par les services de sécurité à Marrakech depuis les premières heures. Une mobilisation sous le signe de l’efficacité et de l’efficience, et du suivi minutieux sur le terrain par de hauts responsables, notamment ceux de la préfecture de Police de Marrakech, de l’opération d’organisation et de sécurisation de cet événement dans ses moindres détails.

« Malgré un début difficile, les efforts déployés par toutes les composantes du Club ont contribué à assurer l’ascension du KACM à la Botola Pro D2, le premier pas vers le grand rêve, celui d’un retour à la Botola Pro D1, la place naturelle du Club mythique de la cité ocre », a souligné M. Youssef Dahir, le président du comité provisoire, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

M. Dahir a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements aux membres du Comité provisoire pour leur soutien financier et moral constant au Club KACM.

Pour sa part, l’entraîneur du KACM, Redouane El Haimeur, a dit toute sa joie de contribuer à ce sacre qu’il offre aux supporters qui ont apporté leur soutien aux joueurs tout au long de la saison, saluant par la même occasion le soutien remarquable apporté par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, au club depuis le début de la saison.

Et de poursuivre que toutes les composantes du Kawkab ont consenti des efforts louables pour relever le défi et assurer l’ascension à la Botola Pro D2, une année seulement après sa relégation en division amateurs, faisant savoir que sa joie ne sera pas complète tant que le Club ne regagne pas sa place parmi l’élite du football national dans le cadre d’un projet professionnel qui répond aux ambitions du 5e Club plus titré à l’échelle du Royaume, avec deux titres du Champion du Maroc (1957-1958 et 1991-1992), six titres de la Coupe du Trône (1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1986-1987, 1990-1991 et 1992-1993) et un titre Continental avec la Coupe de la Confédération de la CAF en 1996-1997.

De son côté, le joueur Ahmed Ajeddou a indiqué que le KACM mérite cette ascension grâce aux efforts exceptionnels déployés par toutes les composantes du Club, notamment les membres du Comité provisoire, la direction technique et les supporters, rappelant qu’il a rejoint le Club afin d’aider les jeunes joueurs et parvenir ensemble à concrétiser dans les faits ce voeu tant attendu. Le vétéran du Club s’est dit très heureux d’assurer, en deux ans, l’ascension avec deux clubs différents, le Club Ittifaq Sportif de Marrakech (CISM) l’année dernière et le KACM cette année.

Le KACM occupe actuellement la première place avec 61 points (18 victoires, 7 nuls et deux défaites), devant le CODM (54 points) et Amal Tiznit (51 points). Le Club marrakchi a marqué 34 buts et encaissé 20 autres.

Dans les trois dernières journées, le KACM affrontera l’Union Sportive Amal Tiznit (28e journée), Fath Nador (29e journée) et Kénitra Athletic Club (KAC) à la dernière journée.