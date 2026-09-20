Épidémie d’Ebola en RDC: plus de 3 600 décès enregistrés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan des décès liés à la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé les 3 600 morts, tandis que le nombre total de cas d’infection s’élève à 7 475.

Selon des sources officielles, le taux de létalité du virus atteignait 48,2 % au 16 septembre.

Les Nations unies avaient auparavant alerté sur la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires afin de contenir la propagation du virus, alors que le pays continue de faire face à une situation humanitaire difficile.

La majorité des cas se concentrent dans la province de l’Ituri, où des infections au virus Ebola ont été détectées dans des établissements scolaires après les vacances d’été, suscitant l’inquiétude des parents et des professionnels de santé.

L’épidémie actuelle est due à la souche « Bundibugyo », pour laquelle aucun vaccin ni traitement homologué n’est disponible à ce jour.