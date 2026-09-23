Rome: le Colisée fermé après la mort d’un ouvrier de 22 ans

Le Colisée de Rome, l’un des principaux sites touristiques de la capitale italienne, a été fermé au public mercredi après la mort d’un ouvrier de 22 ans survenue dans la nuit à l’intérieur du monument, a annoncé le ministère italien de la Culture.

« La nouvelle de la tragique disparition d’Andrea Moretti, ouvrier spécialisé décédé cette nuit à la suite d’un accident au Colisée, nous touche et nous afflige profondément », a réagi la Première ministre italienne Giorgia Meloni sur X.

« Mourir à 22 ans est inacceptable, et cela l’est d’autant plus lorsque cela se produit sur le lieu de travail », a-t-elle ajouté.

Andrea Moretti serait mort après une chute alors qu’il travaillait à une nouvelle installation d’éclairage.

« Conformément aux indications reçues du ministre de la Culture, Alessandro Giuli, présent sur place dans la nuit, le Parc archéologique du Colisée a décidé de fermer l’Amphithéâtre Flavien en signe de deuil pour la tragique disparition du travailleur Andrea Moretti », a annoncé le site antique dans un communiqué.

Le ministère de la Culture avait dans un premier temps annoncé la fermeture du deuxième niveau seulement de l’amphithéâtre romain, où s’est produit l’accident. Il a justifié ce choix par le fait de permettre aux visiteurs ayant déjà réservé pour le premier créneau de visite d’entrer dans le monument.

« Une fermeture immédiate des accès aurait en effet entraîné une forte concentration de visiteurs à l’extérieur du monument, avec de possibles répercussions sur la sécurité et l’ordre public », a expliqué le Colisée, ajoutant qu' »une fois la sortie ordonnée des personnes actuellement à l’intérieur achevée, le Colisée sera fermé au public ».

Le ministère n’a pas fourni davantage de détails mais a indiqué que la police enquêtait pour déterminer les circonstances de l’incident.

Le Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde, a été construit au Ier siècle et accueillait notamment des chasses d’animaux sauvages et des combats de gladiateurs.

Il pouvait accueillir environ 50.000 spectateurs. Le monument reçoit jusqu’à 20.000 visiteurs par jour pendant les périodes de forte affluence.