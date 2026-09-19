Des journalistes de CNN et d’autres médias empêchés d’accéder à la Maison Blanche

Des journalistes de la chaîne télévisée CNN et de deux autres médias ont été empêchés samedi d’entrer dans l’enceinte de la Maison Blanche, au lendemain de l’annonce inédite par Donald Trump de leur en interdire l’accès.

Intensifiant de manière spectaculaire son offensive contre les médias, le président américain avait annoncé vendredi verrouiller « avec effet immédiat » les accès aux chaînes télévisées CNN, MSNOW et au média en ligne Politico, une décision largement condamnée comme une attaque contre la liberté de la presse.

« J’ai essayé de scanner mon badge, qui est nécessaire pour entrer dans l’enceinte de la Maison Blanche, et cela n’a pas marché, un voyant rouge a commencé à clignoter », a raconté à la télévision Akayla Gardner, correspondante à la Maison Blanche pour MSNOW.

« C’est la première fois, à notre connaissance, qu’on nous refuse l’accès à la Maison Blanche », a-t-elle ajouté.

Des journalistes de CNN ont également essuyé un refus, a déclaré un porte-parole de la chaîne à l’AFP.

« La Constitution américaine nous garantit le droit d’exercer notre métier sans entrave ni ingérence de la part du gouvernement, et cette interdiction constitue une atteinte illégale à ce droit fondamental », a-t-il dénoncé.

La journaliste de Politico Cheyenne Haslett a également été éconduite par les services de sécurité et s’est vu confisquer son laissez-passer, selon une note interne de son média transmise à l’AFP.

Sollicitée, la Maison Blanche s’est contentée de renvoyer vers l’annonce faite par Donald Trump vendredi.

Le républicain avait accusé sur son réseau Truth Social les trois médias en question d’avoir une « couverture permanente de FAUSSES INFORMATIONS » et a menacé d’interdire l’accès à « d’autres médias propagateurs de fausses informations ».

Pendant son premier mandat et depuis son retour au pouvoir début 2025, le républicain de 80 ans a de nombreuses fois attaqué des journalistes ou médias dont la couverture lui déplaît, que ce soit devant les tribunaux, sur Truth Social ou verbalement lors d’échanges parfois très violents avec des journalistes, particulièrement des femmes.

Il avait aussi écarté du Bureau ovale l’agence de presse Associated Press, pilier du journalisme américain, après que cette dernière eut refusé d’adopter l’appellation « Golfe d’Amérique » pour le Golfe du Mexique.

Sa décision spectaculaire d’interdire l’accès à la Maison Blanche à ces trois médias devrait être contestée en justice.

Elle arrive par ailleurs à un moment de grande difficulté politique pour Donald Trump.

A l’approche des législatives de début novembre, le président américain est de plus en plus impopulaire à cause du coût de la vie élevé aux Etats-Unis et de la flambée du prix du carburant, mais aussi de la guerre qu’il a déclenchée en Iran, à l’issue plus incertaine que jamais.