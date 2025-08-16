Guerre Russie-Ukraine: rencontre Trump-Zelensky lundi à la Maison Blanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a indiqué samedi qu’il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi à la Maison Blanche afin de discuter d’un accord « qui mettrait fin à la guerre » entre la Russie et l’Ukraine.

L’annonce faite par M. Trump sur sa plateforme Truth Social intervient au lendemain de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, en Alaska.

Le président américain a déclaré que la rencontre avec Poutine s’était « très bien déroulée », ajoutant qu’il a eu des appels téléphoniques tard dans la nuit avec Zelensky et d’autres dirigeants européens, dont le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte.

« Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l’Ukraine était de conclure directement un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et non un simple accord de cessez-le-feu, qui souvent ne tient pas », a-t-il souligné.

« Si tout se passe bien, nous organiserons ensuite une rencontre avec le président Poutine », a fait savoir le président américain.

Le locataire de la Maison Blanche a fait état, vendredi, de « grands progrès » à l’issue du sommet tenu en Alaska avec son homologue russe.

S.L.