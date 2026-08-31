Népal: le bilan de la crue grimpe à 781 morts et 2.502 disparus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan de la crue dévastatrice survenue mercredi à la frontière entre le Népal et la Chine s’est alourdi à 781 morts, tandis que 2.502 personnes sont toujours portées disparues, selon le dernier bilan de l’Autorité népalaise de réduction et de gestion des risques de catastrophes.

Parmi les personnes portées disparues figurent notamment 591 ressortissants étrangers, selon l’Office du tourisme du Népal, qui fait également état de 289 étrangers secourus et de cinq autres, dont trois Espagnols, un Américain et un Belge, avec lesquels les autorités ont pu reprendre contact.

Cinq jours après la catastrophe, les autorités népalaises ont commencé lundi à enterrer les victimes, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans des conditions particulièrement difficiles.

Les secouristes tentent notamment de retrouver une centaine d’ouvriers qui seraient bloqués dans un tunnel, alors que les risques liés aux intempéries et à une nouvelle montée des eaux compliquent les interventions.

Le Premier ministre népalais, Balendra Shah, a qualifié dimanche soir la situation de « catastrophe naturelle inimaginable et déchirante », soulignant que les crues du fleuve Koshi, dans le district de Rasuwa, rendaient « extrêmement difficile l’établissement d’un bilan complet des pertes humaines et matérielles ».

Au Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, 16 personnes ont péri et 546 autres sont toujours portées disparues, selon un bilan des autorités rapporté dimanche par la télévision publique CCTV. Parmi les disparus figurent 261 ressortissants étrangers, dont 104 Népalais, 49 Indiens, 33 Lettons, 18 Américains et deux Français.

Des experts et scientifiques attribuent la catastrophe à l’effondrement d’un important glacier qui a crée une immense vague d’eau et de débris qui a tout emporté sur son passage.