Prix d’Excellence Africain : Amal El Fallah Seghrouchni distinguée à Paris

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Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a reçu, jeudi soir à Paris, le Prix d’Excellence Africain dans la catégorie « Intelligence Artificielle, Souveraineté Numérique et Innovation Publique », dans le cadre des Africa Next Awards 2026.

Selon les organisateurs, cette distinction vient saluer son parcours ainsi que sa contribution à la transformation numérique, à la modernisation de l’administration publique et au développement de l’intelligence artificielle.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Seghrouchni s’est dite fière de cette distinction qui constitue une reconnaissance des avancées majeures réalisées dans les domaines de la transition numérique et de la réforme de l’administration dans le Royaume.

Cette distinction, a-t-elle dit, récompense plus largement les Africains ayant contribué au développement du continent dans différents domaines. La ministre a, par ailleurs, mis en avant les actions menées en faveur de la jeunesse et de l’accessibilité numérique, ainsi que les efforts déployés par le Maroc en matière de connectivité et de développement des infrastructures numériques, notamment au profit des zones rurales. Ces initiatives visent également, selon elle, à réduire les fractures numériques et à favoriser un accès plus large aux technologies.

Selon un communiqué de son département, la distinction de Mme Seghrouchni “intervient dans un contexte plus large de réformes conduites par le Maroc et portées par une volonté d’accélérer la transformation de l’administration publique”, notant que “la vision mise en œuvre par le ministère repose, à cet égard, sur la complémentarité entre transition numérique et réforme administrative, considérées comme deux leviers indissociables pour faire évoluer le modèle administratif, améliorer la qualité des services publics et renforcer l’efficacité de l’action administrative et sa proximité avec le citoyen et l’entreprise”.

À travers ce Prix d’Excellence Africain, les Africa Next Awards 2026 mettent ainsi en lumière une action articulant transformation numérique, réforme de l’administration, intelligence artificielle, souveraineté numérique et innovation publique, au service de la modernisation de l’action publique et du développement numérique du Royaume, ajoute le communiqué.