Intempéries en France: les crues vont se poursuivre « tout le week-end »

Des crues vont se poursuivre « tout le week-end, voire au-delà » dans l’ouest de la France, malgré une accalmie attendue sur le front des pluies, alors que le pays vient d’enregistrer un record de 38 jours consécutifs de précipitations, selon le service central Vigicrues.

“Les crues doivent se poursuivre samedi 21 et dimanche 22 février, voire au-delà”, a indiqué l’organisme de surveillance des crues, notant que les secteurs d’Angers et de la Loire en aval, ainsi que la Charente en Charente-Maritime, constituent les deux principales zones concernées par des crues.

“Nous sommes encore en montée avant d’atteindre un plateau haut qui restera en place un certain temps”, poursuit l’organisme.

Pour la directrice du service central Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, “l’accalmie des pluies ne signifie absolument pas l’arrêt des crues”.

Globalement, a-t-elle ajouté, les décrues vont être très lentes vu les niveaux d’eau atteints dans les rivières et la saturation des sols actuels.

Samedi matin, le départements de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime étaient toujours en vigilance rouge crues (maximale), alors que neuf autres départements dans l’Ouest sont en vigilance orange.

Depuis le 14 janvier, il a plu sans interruption sur l’Hexagone, soit 38 jours consécutifs, la plus longue séquence de jours de pluie enregistrée depuis le début des mesures en 1959, selon Météo-France.

Depuis le 1er janvier, il est tombé l’équivalent d’un hiver entier de précipitations, voire davantage, sur la pointe bretonne, un large quart sud-ouest et le pourtour méditerranéen, avec 44 jours de pluie contre 48 pour un hiver “normal” complet, explique l’établissement public.

Ces pluies répétées sont tombées sur des sols déjà saturés, limitant l’infiltration de l’eau et favorisant des inondations marquées, souligne-t-on, notant que ces apports hydriques pourraient retarder l’assèchement printanier des sols.

Météo-France prévoit, par ailleurs, un changement de temps à partir de ce week-end avec le retour de l’anticyclone des Açores sur le proche Atlantique, qui doit favoriser un temps plus sec et ensoleillé.

