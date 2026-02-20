Barcelone : la Sagrada Familia devient l’église la plus haute du monde

Par LeSiteinfo avec MAP

La basilique de la Sagrada Familia de Barcelone a franchi, vendredi, un cap historique en devenant l’église la plus haute du monde, à la suite de la pose de la dernière pièce de sa tour centrale.

Culminant désormais à 172,5 mètres, le chef-d’œuvre d’Antoni Gaudí dépasse officiellement la cathédrale d’Ulm, en Allemagne, qui s’élève à 162 mètres. Ce record a été atteint après l’installation du bras supérieur de la croix monumentale surplombant l’édifice, consacrant ainsi sa domination sur le panorama urbain de la capitale catalane.

Bien que la structure de la tour soit désormais achevée, son inauguration officielle, prévue les 9 et 10 juin prochain, s’inscrira dans le cadre du centenaire de la disparition de l’architecte Antoni Gaudí (1852-1926).

La direction des travaux a souligné que cette nouvelle tour ne constitue pas seulement un exploit architectural, mais également un espace symbolisant l’élévation spirituelle, tout en offrant un point de vue panoramique sur la ville.

Les mois à venir seront consacrés au retrait des échafaudages et à l’aménagement intérieur de la structure en vue de son ouverture au public.

L’achèvement de la tour centrale marque la fin de la phase la plus complexe du chantier, sans pour autant signifier la conclusion des travaux. Le conseil de construction du temple a indiqué que les prochains efforts porteront sur la réalisation de la « Façade de la Gloire », appelée à devenir l’entrée principale de l’édifice.

Selon les estimations actuelles, la finalisation complète de la Sagrada Familia devrait intervenir à l’horizon 2036, soit plus de 150 ans après la pose de sa première pierre.