Québec : vague de froid glaciale attendue ce week-end

Par LeSiteinfo avec MAP

Une masse d’air arctique « majeure » placera les provinces canadiennes du Québec et de l’Ontario au centre de la zone la plus froide au monde ce week-end, selon les prévisions de la chaîne de télévision MétéoMédia.

L’épicentre de la masse d’air la plus froide au monde se trouvera sur l’Est du Canada ce week-end, ce qui fera chuter le ressenti à des niveaux polaires, atteignant -30 à -35 samedi dans plusieurs régions du sud du Québec, a expliqué la chaîne de télévision canadienne dans un rapport.

Il fera même plus froid au Québec qu’en Antarctique, où les températures à l’intérieur des terres avoisinent en moyenne les -30 °C en cette période de l’année.

« Il est possible que Montréal enregistre un maximum sous la barre des -20 °C ce samedi, ce qui ne s’est pas produit depuis le 6 janvier 2018, soit il y a huit ans », a indiqué la chaîne de télévision québécoise.

« Cette incursion du vortex polaire pourrait marquer l’histoire récente de la métropole », selon la même source.

Les températures devraient légèrement remonter après le weekend mais resteront largement sous les normales saisonnières jusqu’à la fin du mois.