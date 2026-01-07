RAM: plusieurs vols de et vers Paris annulés

La RAM a annoncé l’annulation de plusieurs vols au départ où à destination de Paris et de Nantes, programmés ce 7 janvier.

«En raison des conditions météorologiques dans la région de Paris et de Nantes, certains vols Royal Air Maroc au départ ou à destination de Nantes programmés le 07 janvier 2026 ont été annulés», souligne la compagnie aérienne, précisant qu’elle accompagnera ses clients en les transférant sur d’autres vols.

Les passagers dont les coordonnées sont à jour dans leur dossier de réservation recevront un email et un SMS confirmant leur vol de report, précise-t-on.

Et d’ajouter : «Nous invitons vivement tous les passagers à vérifier le statut de leur vol et à mettre à jour leurs coordonnées dans la section Gérer ma réservation du site web Royal Air Maroc : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/gerer-ma-reservation ».

Pour les détenteurs de billets sur les vols annulés qui ne souhaitent pas voyager sur le vol de report proposé, la RAM propose un report gratuit, dans la limite des places disponibles dans la même cabine, dans les 15 prochains jours après la date du vol annulé, de et vers la France sous réserve que la durée de séjour initiale soit maintenue (tout changement de destination, l’éventuelle différence dans les taxes sera à la charge du passager) ou le remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

«Nous invitons les passagers concernés par une annulation, ou n’ayant pas reçu de confirmation de vol de report, à ne pas se présenter à l’aéroport et à contacter leur point de vente initial ou le centre d’appel Royal Air Maroc afin de confirmer leur nouvelle réservation ou de bénéficier des options disponibles», indique la compagnie.

Voici la liste des numéros de contact du centre d’appel : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/information/nous-contacter

