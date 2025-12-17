Royal Air Maroc signe un partenariat avec la Malaysia Airlines

Par LeSiteinfo avec MAP

Royal Air Maroc (RAM) et Malaysia Airlines ont signé, récemment, une convention de partage de codes (code share), visant à offrir aux voyageurs une connectivité renforcée, des avantages de voyage élargis et une expérience fluide à travers les vols des deux transporteurs en Afrique, en Europe et en Asie.

Selon un communiqué conjoint des deux compagnies aériennes nationales, le « code share » concerne les points de connexion reliant Casablanca à Kuala Lumpur via Doha, Londres et Paris, permettant aux voyageurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité sur les réseaux des deux compagnies membres de l’alliance « oneworld ».

À ce propos, la RAM apposera son code « AT » sur les vols opérés par Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur (KUL) et Doha (DOH), Londres (LHR) et Paris (CDG). De son côté, Malaysia Airlines ajoutera son code « MH » sur les vols opérés par la RAM entre Casablanca (CMN) et Doha (DOH), Londres (LHR) et Paris (CDG), précise le communiqué.

« Notre partenariat avec Royal Air Maroc constitue une étape clé dans la stratégie de développement du réseau de Malaysia Airlines, alors que nous poursuivons le renforcement de notre présence mondiale à travers des alliances stratégiques », a indiqué Datuk Captain Izham Ismail, directeur général du groupe Malaysia Aviation.

« En tirant parti de la force collective de nos compagnies partenaires au sein de l’alliance oneworld, nous sommes en mesure d’étendre notre portée bien au-delà de notre propre réseau, offrant à nos clients un meilleur accès, plus de flexibilité et de commodité pour leurs voyages à travers l’Afrique et au-delà », a-t-il souligné, cité dans le communiqué.

« Cette collaboration renforce non seulement notre présence dans une région en pleine croissance, mais témoigne également de notre engagement à offrir une expérience de voyage fluide, fidèle à notre hospitalité malaisienne emblématique », a-t-il ajouté.

De son côté, Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc, a affirmé que « ce partenariat stratégique avec Malaysia Airlines marque une étape importante dans le développement de notre réseau de destinations lointaines en Asie. Il renforce ainsi notre position en tant que transporteur facilitant le déplacement entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie ».

« En nous appuyant sur les atouts de l’alliance oneworld, nous offrons à nos passagers un accès élargi à des destinations clés dans le continent asiatique, tout en garantissant une expérience de voyage fluide et de qualité. Cette collaboration reflète notre volonté de consolider notre présence mondiale et de répondre aux attentes croissantes de notre clientèle », a ajouté M. Addou.

Face à la demande croissante de voyages entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, ce partenariat permet aux deux transporteurs aériens d’optimiser leurs synergies opérationnelles respectives, offrant aux passagers un éventail élargi de destinations et des correspondances plus fluides via leurs hubs respectifs de Casablanca et Kuala Lumpur.

Royal Air Maroc et Malaysia Airlines sont toutes deux membres de l’alliance « oneworld », qui donne accès à un réseau mondial de plus de 900 destinations, avec des avantages de voyage harmonisés entre les compagnies membres.