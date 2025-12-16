Fusillade à Sydney : qui est Ahmed Al Ahmed, salué comme un héros après l’attaque terroriste (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Ahmed al Ahmed, un marchand de fruits australien d’origine arabe âgé de 43 ans, est aujourd’hui salué comme un héros national après être intervenu lors de la fusillade survenue dimanche sur la plage de Bondi Beach, à Sydney, lors d’une célébration juive de Hanoukka.

Selon les autorités australiennes, cet homme, père de deux enfants, a bravé le danger en chargeant l’un des assaillants par surprise, réussissant à lui arracher son arme et à le plaquer au sol, contribuant ainsi à mettre fin à l’attaque. Blessé par balles au bras et à la main, il a subi une intervention chirurgicale et se rétablit actuellement à l’hôpital, a indiqué sa famille.

La fusillade, qui a visé le rassemblement annuel « Chanukkah by the Sea », réunissant plus d’un millier de personnes sur l’une des plages les plus fréquentées d’Australie, a fait au moins 16 morts. Le bilan a été communiqué lundi par les autorités australiennes.

La police a précisé que l’attaque a été perpétrée par un homme de 50 ans et son fils de 24 ans. Le père a été abattu sur place et figure parmi les victimes. Les forces de l’ordre ont perquisitionné leur domicile dans la banlieue de Bonnyrigg et saisi six armes à feu légalement détenues par le suspect principal. Des engins explosifs présumés ont également été découverts dans un véhicule lié aux assaillants, stationné à proximité de la plage.

Les autorités ont qualifié l’attaque d’acte terroriste. Quarante personnes restent hospitalisées à la suite de ce drame, considéré comme le plus meurtrier en Australie depuis le massacre de Port Arthur en 1996.

Le Premier ministre Anthony Albanese a dénoncé une « attaque ciblée contre les Australiens juifs le premier jour de Hanoukka », qualifiant l’acte de « terroriste, antisémite et maléfique ». Il a également rendu hommage aux citoyens intervenus, notamment Ahmed al Ahmed.

Une cagnotte en ligne lancée en l’honneur de ce dernier a déjà permis de récolter plus de 200.000 dollars australiens.