Nouveau variant de la grippe: l’OMS recommande la vaccination

Par LeSiteinfo avec MAP

Un nouveau variant du virus de la grippe progresse rapidement à l’échelle mondiale, mais la vaccination reste « la défense la plus efficace » contre la maladie, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Alors que la saison grippale a débuté plus tôt que prévu dans l’hémisphère Nord, la grippe et d’autres virus respiratoires connaissent une forte recrudescence, a déclaré Dr. Wenqing Zhang, cheffe de l’unité des menaces respiratoires mondiales au sein de l’OMS, lors d’un point de presse à Genève.

Cette année est marquée par « l’émergence et l’expansion rapide d’un nouveau sous-clade du virus AH3N2 », a-t-elle précisé. Le variant, baptisé J.2.4.1 ou sous-clade K, a été détecté pour la première fois en août en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant d’être identifié dans plus de 30 pays.

Selon la responsable de l’OMS, les données épidémiologiques actuelles n’indiquent pas une augmentation de la gravité de la maladie, malgré une évolution génétique notable du virus.

Les virus grippaux évoluent en permanence, ce qui explique la mise à jour régulière de la composition des vaccins, a rappelé Dr. Zhang. L’OMS suit ces changements et formule des recommandations deux fois par an à travers le Système mondial de surveillance et de riposte à la grippe (GISRS).

Le nouveau variant ne fait pas partie de la composition des vaccins les plus récents produits pour la saison grippale de l’hémisphère Nord. Toutefois, « les premières données montrent que les vaccins saisonniers actuels continuent d’offrir une protection contre les formes graves et de réduire le risque d’hospitalisation », a-t-elle souligné.

Selon l’OMS, environ un milliard de cas de grippe saisonnière sont recensés chaque année dans le monde, dont jusqu’à cinq millions de cas graves, entraînant jusqu’à 650.000 décès.

« La vaccination demeure notre moyen de défense le plus efficace, y compris contre les souches ayant évolué, en particulier pour les populations à risque et les personnes qui les prennent en charge », a insisté la responsable onusienne.

Citant une estimation préliminaire publiée récemment au Royaume-Uni, elle a indiqué que le vaccin présente une efficacité d’environ 75 % contre les formes graves et les hospitalisations chez les enfants, et d’environ 35 % chez les adultes.

Zhang a averti que la période des fêtes pourrait entraîner une nouvelle hausse des infections respiratoires, appelant à renforcer la préparation, la vaccination et la capacité des systèmes de santé.

Elle a également exhorté les pays à consolider les capacités de diagnostic et la surveillance épidémiologique, et à participer au réseau GISRS, qui regroupe des centres de surveillance de la grippe dans 130 pays et une douzaine de laboratoires de référence.

S.L.