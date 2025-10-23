France: un mort et cinq blessés lors du passage d’une tempête

Par LeSiteinfo avec MAP

Un touriste allemand a trouvé la mort, emporté par la crue d’une rivière au passage de la tempête Benjamin en Corse (Sud de la France), alors que cinq autres personnes ont été blessées dans le reste du pays, rapportent les médias.

La victime se baignait en rivière avec son épouse et leurs deux enfants quand ils ont été surpris par la montée rapide de l’eau, précise la même source citant les pompiers.

De même, cinq blessés ont été recensés en Gironde et en Charente-Maritime, dont trois ont subi des blessures légères suite à la chute d’un arbre sur leur véhicule, ont indiqué les autorités.

Un conducteur de bus a également été blessé à la suite d’une chute d’arbre, de même qu’une sapeur-pompier en intervention en Gironde.

Six départements sont en vigilance orange pour les vents violents et risques d’inondations, notamment le Pas-de-Calais, les Alpes-Maritimes (Ouest) et la Corse.

Suite au passage de la tempête, des dizaines de milliers de foyers ont été privés d’électricité, alors que la circulation de trains a subi de fortes perturbations, notamment à l’Ouest, dans le Nord et dans le Centre du pays.

S.L.