Vers un match amical Maroc-Egypte ? Le vrai du faux

Une source officielle au sein de la Fédération égyptienne de football a démenti, dimanche, les informations ayant circulé ces dernières heures selon lesquelles Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, aurait demandé à affronter le Maroc en match amical en marge des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Selon une source de Le Site info Sport, Hossam Hassan n’a pas spécifiquement demandé à affronter les Lions de l’Atlas, mais a exprimé le souhait de disputer des matchs contre des sélections de africaines de haut niveau en vue de la CAN.

La même source a précisé qu’aucun contact officiel n’a eu lieu entre les fédérations égyptienne et marocaine à ce sujet.

La sélection égyptienne a par ailleurs dévoilé le programme de ses matchs amicaux prévus lors du stage du mois de novembre prochain. Les Pharaons effectueront un rassemblement aux Émirats arabes unis, où ils prendront part à un tournoi amical en présence des sélections d’Ouzbékistan, du Cap-Vert et d’Iran, avant d’affronter le Nigeria le 14 décembre prochain au Caire.

Pour rappel, le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc, a placé l’Égypte à la tête du groupe B, aux côtés du Zimbabwe, de l’Afrique du Sud et de l’Angola.

H.A. (avec N.M.)