Le gouvernement approuve un nouveau cadre pédagogique pour l’Institut national des Beaux-Arts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a examiné et approuvé le projet de décret n° 2.25.441 modifiant et complétant le décret n° 2.22.224 du 10 Ramadan 1443H (12 avril 2022), portant réorganisation de l’Institut national des Beaux-Arts.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet de décret vise à instaurer un système de crédits standard pour les différents cycles de formation au sein de l’Institut, conformément au système de l’enseignement universitaire, tout en prévoyant l’adoption d’approches pédagogiques modernes basées sur la diversification des modes d’enseignement, a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce texte, poursuit-il, prévoit également le remplacement du diplôme de licence fondamentale et de la licence professionnelle par un seul diplôme de licence, ainsi que la suppression du master spécialisé, tout en maintenant le diplôme de master.