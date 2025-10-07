France: Sébastien Lecornu mène d’ultimes discussions avec les partis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier ministre français démissionnaire Sébastien Lecornu a accepté, à la demande du président Emmanuel Macron, de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays dans les 48 prochaines heures.

Selon un communiqué de Matignon, Lecornu a convié, ce mardi, l’ensemble des chefs de partis de l’actuelle majorité, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement.

Lors de ces rencontres, le premier ministre français démissionnaire a proposé de concentrer les discussions sur deux priorités qui s’imposent à l’ensemble de la classe politique, à savoir l’adoption d’un budget pour l’Etat et pour la sécurité sociale et l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Selon le communiqué de la primature française, les acteurs politiques réunis ont tous «convenu de ces deux urgences, avec une volonté partagée de trouver une issue rapide ».

Un échange s’en est suivi sur l’urgence budgétaire et les paramètres d’un compromis possible avec les oppositions, indique la même source, ajoutant que Lecornu «convie chacune des forces politiques entre cet après-midi et demain matin ».

La démission éclair lundi matin de Lecornu sur fond de divergences multiples entre partis politiques autour de certaines priorités a plongé le pays dans une situation politique inédite.

Selon les observateurs, si Lecornu ne parvient pas à convaincre les différentes formations politiques autour des objectifs qui ont été définis par le président Macron, le scénario de la dissolution de l’Assemblée nationale reste l’option la plus envisageable.

S.L.