Madrid: quatre disparus et une dizaine de blessés dans l’effondrement d’un immeuble

Par LeSiteinfo avec MAP

Quatre ouvriers sont portés disparus et une dizaine de personnes ont été blessées, dont une grièvement, à la suite de l’effondrement partiel d’un immeuble en rénovation dans le centre de Madrid, ont annoncé mardi les autorités locales.

Le délégué du gouvernement de Madrid, Francisco Martín Aguirre, a affirmé que « quatre ouvriers travaillant sur le chantier sont actuellement portés disparus », précisant que « plusieurs personnes ont été blessées, environ dix selon les dernières informations, la plupart légèrement, tandis qu’une autre présente des fractures ».

Les services de secours, assistés par des équipes cynophiles, des pompiers et des drones, poursuivent les opérations de recherche afin de localiser les disparus.

D’après les premières constatations, le bâtiment, situé dans un quartier touristique de la capitale espagnole et en cours de transformation en hôtel, s’est partiellement effondré peu après la mi-journée.

La police municipale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.

S.L.