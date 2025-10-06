Etats-Unis: la délivrance de visas étudiants en baisse de 20%

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Etats-Unis ont délivré en août dernier près de 20% de visas étudiants en moins par rapport à la même période en 2024, selon des statistiques de la Commission du commerce international, parues lundi.

Cette importante baisse intervient dans un contexte de durcissement des conditions de délivrance de visas par l’administration américaine.

Le pays a ainsi émis 313.138 visas étudiants en août, mois de la rentrée pour la plupart des universités américaine, soit une baisse de 19,1 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’Inde, qui était l’année dernière la principale source d’étudiants étrangers aux États-Unis, a connu une chute spectaculaire avec 44,5% de visas étudiants en moins par rapport à août 2024.

C’est la Chine qui a pris sa place, même si le nombre de visas délivrés à ses étudiants en août a également chuté par rapport à l’an dernier.

L’administration américaine s’est engagée dans une série de bras de fer avec les universités, s’en prenant à des établissements de renom qu’elle accuse de laisser se propager sur leurs campus des idées extrémistes ou violentes.

En août, le département d’Etat avait annoncé la révocation des visas de plus de 6.000 étudiants étrangers, dont 4.000 environ pour des infractions à la loi.