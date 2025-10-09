Ce qu’il faut savoir sur l’accord Israël-Hamas

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a annoncé, mercredi soir, qu’Israël et le Hamas ont accepté la première phase de son plan de paix pour Gaza.

« Je suis très fier d’annoncer qu’Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix », a écrit Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

« Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu’Israël retirera ses troupes jusqu’à une ligne convenue, les premières étapes en vue d’une paix solide, durable et éternelle », a-t-il dit.

Le président américain a également assuré que toutes les parties seront « traitées équitablement ». Il a aussi tenu à remercier notamment le Qatar et l’Égypte pour leur médiation.

Plus tôt dans la journée, le président Trump avait laissé entendre qu’il pourrait se rendre au Proche Orient en fin de semaine, en perspective d’une annonce d’un cessez-le-feu à Gaza.

La semaine dernière, Trump avait annoncé un « plan global » de paix, assurant qu’une fois accepté par les parties, ce plan de 20 points permettra de mettre fin « immédiatement » à la guerre.

S.L