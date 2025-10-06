Espagne: Rodri forfait pour les éliminatoires du Mondial 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé, lundi, le forfait du milieu de terrain Rodri Hernández pour les matchs de qualification au Mondial 2026 contre la Géorgie et la Bulgarie, en raison d’une blessure musculaire contractée avec Manchester City.

Aucun joueur n’a été immédiatement appelé pour pallier l’absence du Ballon d’or 2024, touché aux ischio-jambiers quelques heures après l’annonce du groupe de la Roja sélectionné par Luis de la Fuente, dans lequel il figurait.

Rodri, 29 ans, faisait partie de l’équipe d’Espagne championne d’Europe en 2024 mais, victime le 22 septembre 2024 d’une rupture du ligament croisé du genou droit, il a quasiment manqué toute la saison dernière et n’a pu participer au Mondial des clubs avec les Citizens en juillet 2025.

Selon la RFEF, les examens transmis par son club confirment la nature de la blessure, ce qui empêche le capitaine espagnol de rejoindre la Ciudad del Fútbol pour le rassemblement de la sélection.

Le technicien espagnol devra ainsi composer avec un nouveau forfait, après celui de Lamine Yamal, remplacé par Borja Iglesias. L’Espagne affrontera la Géorgie le samedi 11 octobre à Elche, avant de recevoir la Bulgarie le mardi 14 octobre à Valladolid.

S.L.