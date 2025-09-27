Monde
France: l’état de catastrophe naturelle reconnu pour 127 communes

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 septembre 2025 - 11:12
Par LeSiteinfo avec MAP

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 127 communes du sud-est et de l’ouest de la France après les intempéries qui ont fait un mort en Bretagne, a annoncé, samedi, le ministre de l’Intérieur en affaires courantes Bruno Retailleau.

« Dimanche et lundi derniers, les départements des Bouches-du-Rhône, des Côtes-d’Armor, du Vaucluse et du Var ont été touchés par des inondations et des orages particulièrement intenses », a déploré sur son compte X Retailleau, qui avait « immédiatement décidé de déclencher la procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes concernées ».

Cette reconnaissance permet « d’initier rapidement les démarches d’indemnisation pour les citoyens touchés », a poursuivi le ministre.

Lundi, une femme avait été retrouvée morte dans son véhicule à Ploumagoar dans les Côtes-d’Armor (ouest de la France), après avoir été bloquée sur une route inondée.

Quatre autres départements du sud de l’Hexagone avaient été placés en vigilance orange par Météo-France pour pluie-inondation et/ou orages et des valeurs « inédites » de précipitations ont été enregistrées dans certains secteurs.

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 septembre 2025 - 11:12


