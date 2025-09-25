Rihanna annonce la naissance de son troisième enfant (PHOTOS)

La star internationale Rihanna a annoncé la naissance de son troisième enfant avec son mari A$AP Rocky, à travers sa dernière publication sur son compte officiel Instagram.

La chanteuse est apparue tenant sa petite fille dans ses bras, et a partagé une seconde photo montrant de minuscules gants de boxe roses, accompagnée d’un message dans lequel elle célébrait l’arrivée de son bébé.

Rihanna avait déjà surpris tout le monde en révélant sa troisième grossesse lors de son apparition sur le tapis rouge du prestigieux gala du Met.

Il convient de rappeler que Rihanna est déjà mère de deux enfants avec le rappeur A$AP Rocky : RZA, né en mai 2022, et Riot, né en août 2023.