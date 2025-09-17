Transfert sanitaire urgent d’un enfant de 3 ans vers le CHU de Rabat

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mobilisé, ce jour, 17 septembre 2025, un avion médicalisé pour assurer le transfert en urgence d’un enfant âgé de 3 ans, atteint d’une maladie chronique rare, depuis le centre hospitalier régional de Zagora vers le service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire de Rabat.

L’enfant, qui était pris en charge à l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Zagora, a été transporté à bord d’une aéronef équipée de l’ensemble du matériel médical nécessaire et accompagnée d’une équipe spécialisée composée d’un médecin anesthésiste-réanimateur, d’un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, ainsi que de ses parents.

Ce transfert illustre l’engagement constant du ministère à garantir une prise en charge rapide et adaptée aux cas nécessitant des soins de niveau tertiaire, conformément aux normes médicales en vigueur et dans le respect du droit à la santé pour tous les citoyens.