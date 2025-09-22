Casablanca : un enfant de 14 ans meurt après une morsure de chien errant

Un enfant de 14 ans a rendu son dernier souffle, hier dimanche, à l’hôpital universitaire Ibn Rochd pour enfants à Casablanca, après avoir succombé aux complications d’une morsure de chien errant survenue quelques semaines plus tôt.

Des membres de la famille de la victime ont révélé que l’enfant avait contracté la rage environ 40 jours après avoir été mordu par un chien errant dans le quartier de Rahma, où il résidait, avant d’être transféré à l’hôpital, où il a finalement perdu la vie.

La même source a précisé que l’enfant n’avait pas informé sa famille de la morsure et avait continué à mener ses activités habituelles, jusqu’à l’apparition de symptômes graves qui ont nécessité son hospitalisation.

La famille a tenu la commune pour responsable du décès de leur fils, en raison de son manque d’action face à la prolifération des chiens errants. Des dizaines de ces animaux circulent librement dans les rues et ruelles du quartier Rahma, sans aucune intervention des autorités compétentes.