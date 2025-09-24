Claudia Cardinale, légende du cinéma européen, tire sa révérence

L’actrice franco-italienne Claudia Cardinale, figure emblématique du cinéma des années 1960, est décédée mardi 23 septembre à l’âge de 87 ans, à Nemours, en région parisienne, où elle résidait.

L’annonce a été faite dans la soirée par son agent, Laurent Savry, qui a salué en elle « l’héritage d’une femme libre et inspirée, tant dans sa vie personnelle que dans son parcours artistique ».

Née à Tunis en 1938, d’origine italienne et naturalisée française, Claudia Cardinale a marqué de son empreinte l’histoire du septième art. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs européens et américains, de Luchino Visconti à Federico Fellini, en passant par Sergio Leone, Henri Verneuil ou encore Richard Brooks.

Ses rôles dans des classiques comme Le Guépard et Il était une fois dans l’Ouest l’ont consacrée comme l’une des icônes du cinéma mondial. Récompensée d’un Lion d’Or à Venise en 1993 et d’un Ours d’Or d’honneur à Berlin en 2002, elle a traversé les époques sans jamais perdre son aura.

Actrice au charme magnétique, elle s’était imposée à Hollywood, en Italie, en France mais aussi en Allemagne, où elle avait notamment collaboré avec Werner Herzog dans Fitzcarraldo.

Marcello Mastroianni, avec qui elle partagea l’écran, disait d’elle : « Elle est la seule fille simple et saine dans ce milieu de névrosés et d’hypocrites ». Une phrase qui résume la singularité de celle qui restera pour toujours une légende du cinéma européen.

H.M.