Claudia Cardinale, du soleil de Tunis aux étoiles de Hollywood

Son regard, sa voix grave et son élégance naturelle en ont fait bien plus qu’une star : une figure libre, une actrice authentique restée profondément attachée à ses racines nord africaine car née à Tunis.

Le charme méditerranéen de Claudia Cardinale et ses origines italiennes seront sublimés par le géant Sergio Leone dans il « Il ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST », où elle fut habillée d’un thème musical fait sur mesure par le tout autre géant Ennio Morricone, complice de son ami d’enfance dans la saga qui allait bouleverser les codes du Western, un genre alors à bout de souffle sur sa terre de légendes, Hollywood.

Hollywood qui, 3 ans avant Leone, avait entouré l’actrice d’une pléiade de ses monstres sacrés en l’occurrence Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance, Robert Rayan pour un western des plus classiques qui ne dut son intérêt qu’à la forte présence de Claudia.

Claudia Cardinale qui un jour fût parmi nous. C’était en 2004 à la quatrième édition du film de Marrakech . Une édition faste où Claudia était le point cardinal de cette rencontre ayant rassemblé cette année là, Sean Connery, Sir Alan Parker, l’écrivain Paolo Coelho et tant d’autres sommités…

Et de la vertigineuse course aux interviews qui rythmait mon quotidien au FIFM qui lui rendait hommage ,je retiens la gentillesse, la simplicité et la disponibilité d’une grande dame sans fard, mais star qui brille désormais parmi les étoiles, dont le rire éclatant et sincère résonne encore dans mes souvenirs.

M’hamed Bhiri