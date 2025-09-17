USA: la police de l’immigration serre la vis

Par LeSiteinfo avec MAP

La police américaine de l’immigration (ICE) prévoit de quasiment doubler ses effectifs après avoir reçu plus de 150.000 candidatures, a annoncé le département de la Sécurité intérieure (DHS).

« Nous avons émis 18.000 offres d’emploi provisoires », a précisé la Secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans un communiqué.

Ces recrutements multiplierait presque par deux les effectifs de l’ICE, qui compte 21.000 agents, selon son site web.

Les nouvelles recrues de la police de l’immigration se voient proposer des conditions avantageuses, comme une prime à la signature allant jusqu’à 50.000 dollars ou des facilités de remboursement des prêts étudiants, un fardeau pour les nouveaux diplômés dans un pays où l’enseignement supérieur coûte très cher.

Le président Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine une des grandes priorités de son deuxième mandat. Lors des élections présidentielles de novembre 2024, M. Trump avait promis de mettre en oeuvre le plus important programme d’expulsion de clandestins de l’histoire des Etats-Unis.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, les agents de l’ICE ont multiplié les arrestations à travers le pays, jusque dans les entreprises, avec des raids souvent dénoncés par les organisations de défense des droits humains et l’opposition démocrate. Le but est d’expulser les sans papiers vivant sur le territoire américain, d’après le DHS.

Venus pour la plupart d’Amérique latine, les sans-papiers sont estimées à quelque 11 millions, sur un total de 41 millions d’immigrés aux Etats-Unis, selon l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU).

