USA : Fausse alerte à la bombe au siège du Parti démocrate à Washington

Une alerte faisant état d’une bombe au siège du Comité national démocrate (DNC) à Washington a été signalée, jeudi après-midi, rapportent des médias.

Suite à cette alerte, il a été procédé à l’évacuation en urgence des employés pour le reste de la journée, indique la même source, faisant savoir que la police de la capitale fédérale est intervenue sur place et a conclu, à l’issue de ses vérifications, qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

« Cet après-midi, une alerte à la bombe a visé le siège du Comité national démocrate à Washington, mais elle a été jugée dépourvue de tout caractère sérieux par la police du capitole », a déclaré aux médias un porte-parole du DNC.

Il a précisé que, par mesure de précaution, les forces de l’ordre procédaient néanmoins à une inspection approfondie de l’intérieur du bâtiment.

Cet incident survient dans un contexte tendu marqué par l’émotion suscitée par l’assassinat mercredi du jeune militant conservateur Charlie Kirk, alors qu’il participait à un événement public dans l’Utah (ouest).

Cette tragédie a ravivé les inquiétudes relatives à la montée de la « violence politique » aux États-Unis et conduit les autorités à renforcer le niveau de vigilance entourant les responsables et institutions du pays, selon la presse US.