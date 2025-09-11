Monde

USA : Fausse alerte à la bombe au siège du Parti démocrate à Washington

Rédaction M11 septembre 2025 - 22:35

Une alerte faisant état d’une bombe au siège du Comité national démocrate (DNC) à Washington a été signalée, jeudi après-midi, rapportent des médias.

Suite à cette alerte, il a été procédé à l’évacuation en urgence des employés pour le reste de la journée, indique la même source, faisant savoir que la police de la capitale fédérale est intervenue sur place et a conclu, à l’issue de ses vérifications, qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

« Cet après-midi, une alerte à la bombe a visé le siège du Comité national démocrate à Washington, mais elle a été jugée dépourvue de tout caractère sérieux par la police du capitole », a déclaré aux médias un porte-parole du DNC.

Il a précisé que, par mesure de précaution, les forces de l’ordre procédaient néanmoins à une inspection approfondie de l’intérieur du bâtiment.

Cet incident survient dans un contexte tendu marqué par l’émotion suscitée par l’assassinat mercredi du jeune militant conservateur Charlie Kirk, alors qu’il participait à un événement public dans l’Utah (ouest).

Cette tragédie a ravivé les inquiétudes relatives à la montée de la « violence politique » aux États-Unis et conduit les autorités à renforcer le niveau de vigilance entourant les responsables et institutions du pays, selon la presse US.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Le beau geste d’Achraf Hakimi envers un enfant zambien (PHOTO)
Lire l'article









Tags
Rédaction M11 septembre 2025 - 22:35


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page