Attaque israélienne : le SG de l’ONU condamne une « violation grave » de la souveraineté du Qatar

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné mardi l’attaque israélienne à Doha, la qualifiant de « violation grave » de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar.

“Nous venons d’apprendre l’attaque israélienne au Qatar, un pays qui a joué un rôle très positif pour obtenir un cessez-le-feu et la libération de tous les otages,” a déclaré M. Guterres lors d’un point de presse.

“Je condamne cette violation grave de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar”, a affirmé le chef de l’ONU.

M. Guterres a appelé “l’ensemble des parties à œuvrer à l’instauration d’un cessez-le-feu permanent, et non pas à son anéantissement”.