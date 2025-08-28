Espagne: perturbations du trafic aérien à Barcelone en raison du mauvais temps

Le trafic aérien à l’aéroport de Barcelone-El Prat a été fortement perturbé, jeudi, à cause des conditions météorologiques défavorables, rapporte la presse espagnole.

Une trentaine de vols ont été annulés et plusieurs autres ont enregistré des retards de 60 à 90 minutes, alors que l’aéroport ne fonctionne qu’à 60% de sa capacité, précise la même source, citant des sources aéroportuaires.

La Catalogne, ainsi que les Baléares et la Communauté valencienne, ont été placées en alerte orange en raison d’orages accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle et de précipitations pouvant atteindre 40 litres par mètre carré en une heure, selon l’Agence météorologique nationale (Aemet).

Les zones les plus touchées concernent le littoral et le pré-littoral de Barcelone ainsi que le sud de la province de Gérone, ajoute l’Aemet.

Plusieurs compagnies aériennes ont procédé à des annulations préventives de vols et proposé aux passagers affectés un réacheminement ou le remboursement de leurs billets.