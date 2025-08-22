Palestine : l’ONU déclare la famine à Gaza

Vendredi, l’ONU a officiellement annoncé l’existence d’une famine à Gaza, une première au Moyen-Orient, soulignant que près de 500.000 personnes vivent déjà dans une situation jugée « catastrophique ». L’organisation a rappelé que « l’utilisation de la faim comme arme de guerre constitue un crime de guerre ».

Après plusieurs mois d’alertes, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme onusien basé à Rome, a confirmé que la famine touche désormais le gouvernorat de Gaza et devrait s’étendre d’ici la fin septembre à Deir el-Balah et Khan Younès.

« Cette famine va et doit nous marquer à jamais », a déclaré Tom Fletcher, responsable de la coordination humanitaire de l’ONU, qui a pointé la « responsabilité d’Israël », accusé d’empêcher l’acheminement de vivres. Selon lui, « cette tragédie aurait pu être évitée si l’aide n’avait pas été systématiquement bloquée », alors que « des tonnes de nourriture attendent aux frontières ».

De son côté, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, a rappelé que provoquer la famine à des fins militaires constitue un crime de guerre.

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a, lui aussi, réagi fermement : « Nous ne pouvons pas permettre que cette situation perdure sans réaction. » Il a réitéré son appel à « un cessez-le-feu immédiat », à « la libération de tous les otages » ainsi qu’à « un accès humanitaire complet et sans entrave » pour les populations civiles.