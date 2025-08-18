Air Canada suspend la reprise des vols, le personnel navigant poursuit sa grève

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne Air Canada a suspendu la reprise de ses vols, prévue initialement dimanche après-midi, après la décision du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de poursuivre la grève du personnel navigant commercial malgré la directive du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de mettre fin à ce mouvement social.

Le transporteur aérien, dont quelque 10.000 stewards et hôtesses de l’air sont en grève depuis samedi, a souligné que ses vols reprendront à partir de lundi soir.

Le SCFP a décidé de poursuivre la grève malgré l’injonction du gouvernement fédéral. « Nous sommes toujours en grève », a indiqué le syndicat dans un communiqué adressé à ses membres.

La ministre de l’Emploi du Canada, Patty Hajdu, avait invoqué l’article 107 du Code canadien du travail pour ordonner au CCRI d’exiger des deux parties qu’elles reprennent leurs activités.

Selon la compagnie aérienne, près de 240 vols prévus dimanche ont été annulés.

Le plus grand transporteur aérien du pays avait auparavant annoncé son intention de reprendre certains de ses vols dès dimanche, après l’imposition de l’arbitrage exécutoire par le gouvernement fédéral. Le CCRI avait ordonné au personnel navigant commercial syndiqué d’Air Canada de reprendre ses activités dimanche après-midi.

Plus de 700 vols ont été annulés depuis le début de la grève, a indiqué la compagnie aérienne, qui dessert directement 180 villes dans le monde.