Royal Air Maroc annonce des perturbations de vols vers la France

Rédaction M18 septembre 2025 - 09:38

Royal Air Maroc a annoncé, ce jeudi, des perturbations sur ses vols à destination et en provenance des aéroports français, en raison de la grève nationale prévue en France le 18 septembre courant.

La compagnie a précisé que des retards ou perturbations pourraient affecter certains vols à cause de ce mouvement social.

Concernant les vols opérés depuis les aéroports de Paris-Orly (ORY) et Paris-Charles de Gaulle (CDG), Royal Air Maroc recommande à ses passagers de se présenter à l’aéroport quatre heures avant l’heure de départ.

Elle conseille également aux voyageurs se rendant vers d’autres aéroports français de prendre leurs dispositions, en raison du risque de perturbations.

La compagnie invite enfin ses clients à consulter régulièrement le statut de leurs vols et à s’assurer que leurs coordonnées sont bien mises à jour dans la rubrique « Gérer ma réservation » sur royalairmaroc.com, ou via l’application mobile.


